Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Speyer und der Polizei Speyer- Impfaktion am Hans-Purrmann-Gymnasium

Speyer (ots)

Derzeit findet im Hans-Purrmann-Gymnasium eine Impfaktion für Schülerinnen und Schüler statt, die mindestens 12 Jahre alt sind. Insgesamt hatten sich 495 Schüler für die Impfungen angemeldet. Ausgerichtet wird die Impfaktion von Herrn Prof. Dr. Gerald Haupt, der auch für die zurückliegenden Impfaktionen auf dem Gelände des "BÖ Fashion" in Speyer verantwortlich war. Um 13:30 Uhr versammelten sich vor dem Schulgebäude eine Gruppe bestehend aus schätzungsweise 30 Personen, die sich unter Nutzung von Plakaten gegen die Impfaktion, deren Beginn für 14:00 Uhr vorgesehen war, aussprachen. Durch die Versammlungsbehörde wurde diese nicht angemeldete Versammlung aufgelöst und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen. Bei der Umsetzung leisteten Einsatzkräfte der Polizei Vollzugshilfe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verließen infolge einer entsprechenden Aufforderung sukzessive die Örtlichkeit. Vor der Auflösung der Versammlung war es zu einer Körperverletzung zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einem außenstehenden Passanten gekommen, da dieser die Versammlungsteilnehmerinnen und - teilnehmer fotografierte. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurde aufgrund der nicht erfolgten Anmeldung der Versammlung eingeleitet. Letztlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, da eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Streifenwagens einschlug und einen Reifen platt stach. Zeugen, die Hinweise zur Täterin bzw. zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Die Impfaktion dauert derzeit noch an. Mitarbeiter der Polizei wie auch der Ordnungsbehörde sind vor Ort.

