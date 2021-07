Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Speyer (ots)

Drogentypische Auffälligkeiten zeigte am Donnerstag gegen 20:00 Uhr ein 25-Jähriger, der auf dem Rastplatz "Spitzenrheinhof" an der A 61 in einer Verkehrskontrolle geriet. Da der Verdacht einer Drogenbeeinflussung im Raum stand, wurde dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

