POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht und anderes

Im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht am 08.07.2021, gegen 12.15 Uhr, in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 3, konnte der Beschuldigte, ein 43-jähriger Mann aus Frankenthal, ermittelt werden. Bei der Kontrolle seiner Person händigte er einen gefälschten italienischen Führerschein und eine gefälschte italienische Identitätskarte aus. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der mitgeführte Pkw derzeit nicht über einen Versicherungsschutz verfügt. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung seines Pkw und der Wohnanschrift konnten weitere gefälschte Führerscheine sichergestellt werden. Nachdem er letztendlich seine richtigen Personalien nannte und diese auch verifiziert werden konnten, wurde er aus den Maßnahmen entlassen. Ihn erwarten nun diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Urkundenfälschung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

