Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geburtstagsfeier in Delmenhorst aufgelöst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst wurden am Sonntag, 24. Januar 2021, auf eine Vielzahl an Personen aufmerksam gemacht, die sich in einer Wohnung in Düsternort aufhalten sollten.

Tatsächlich wurden um 15:45 Uhr zehn Personen aus vier verschiedenen Haushalten angetroffen, die in einer Dachgeschosswohnung einen Geburtstag feierten. Die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus wurden dabei missachtet.

Die Feier wurde durch die Beamten aufgelöst. Gegen die erwachsenen Männer und Frauen aus Bremen und Delmenhorst wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

