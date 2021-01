Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Aufmerksamen Zeugen fiel am Samstag, 23. Januar 2021, gegen 19:05 Uhr, ein Pkw auf der Autobahn 29 auf, der in erheblichen Schlangenlinien in Richtung Osnabrück gefahren wurde.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten den gemeldeten Peugeot in Höhe der Anschlussstelle Ahlhorn fest, folgten diesem und konnten dabei auch die unsichere Fahrweise feststellen. Im Autobahndreieck Ahlhorn wechselte der Peugeot auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und wurde auf dem Parkplatz 'Gartherfeld' kontrolliert.

Schon nach dem Öffnen der Fahrertür nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der 37-jährige Fahrer aus Oldenburg machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,69 Promille.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell