Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Elsfleth, LK Wesermarsch: Feier durch Polizei aufgelöst

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 23.01.2021, wurde der Polizei Brake gegen 20:23 Uhr eine Feierlichkeit mit mehreren Personen in einer Wohnung in der Deichstraße in Elsfleth gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten feststellen. Die Personen feierten gemeinsam, ohne die bestehenden Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus zu beachten. Die Feierlichkeit wurde aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen erwarten empfindliche Geldbußen.

