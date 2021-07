Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerlastkontrolle auf B 39

Speyer (ots)

Im Fokus von Verkehrskontrollen standen am gestrigen Vormittag im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs. Hierzu wurde auf der B 39 in Höhe der Ausfahrt Speyer-Zentrum eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 18 kontrollierten Fahrzeugführern kam es zu vier Verstößen gegen die Einhaltung der Lenk-und Ruhezeiten. Gegen die Fahrer bzw. Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und das Gewerbeaufsichtssamt informiert. An acht LKW wurden zudem geringfügige technische Mängel festgestellt, welche durch die Halterfirmen behoben werden müssen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell