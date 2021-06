Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerland/Sylt: 25-jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung mit einer Stichverletzung im Krankenhaus

Westerland/Sylt (ots)

Am Montag (28.06.21), um 00.55 Uhr, kam es zu einem Streit und in Folge dessen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Danziger Straße in Westerland. Dabei wurde ein 25-Jähriger mit einem Messerstich im Bauchbereich verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. Ein 48-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die Männer. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Das Kommissariat 1 hat die Ermittlungen bereits am frühen Morgen übernommen.

