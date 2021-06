Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in der Straße "Am Grenzkrug" in Tinnum am frühen Freitagmorgen

Timmum / Sylt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (25.06.21), um 04.02 Uhr, waren zwei Männer im Alter von 35 und 33 Jahren auf der Straße "Am Grenzkrug" unterwegs. Der 35-Jährige soll auf einem Longboard gefahren sein, als man einer 5-köpfigen Jugendgruppe begegnete. Einer dieser Jugendlichen soll den Longboardfahrer geschlagen haben, so dass dieser von seinem Board stürzte und sich dabei eine Kopfplatzwunde zuzog. Als die Polizei am Einsatzort erschien, war die Jugendgruppe nicht mehr vor Ort und auch eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Eine der Personen soll ein weißes T-Shirt und eine Brille getragen haben. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme der Nordseeklinik verbracht. Wie sich im Laufe des Freitagvormittags herausstellte, wurde der 35-Jährige anschließend mit einem Hubschrauber zur Beobachtung in eine Flensburger Klink ausgeflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat den Vorfall in der Straße "Am Grenzkrug" beobachtet? Wer kann Angaben zu der 5-köpfigen Jugendgruppe machen? Zeugen und Hinweisgeber und die fünf Jugendlichen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 zu melden.

