Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Raub in Kiosk - Zwei Täter mitsamt Bargeld auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 11. Oktober 2020, 21.40 Uhr

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen eines Raubes in einem Kiosk an der Dorotheenstraße in Flingern. Zwei Unbekannte hatten den Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert, Bargeld auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete das Duo mitsamt der Beute.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei betraten die zwei maskierten Männer gegen 21.40 Uhr den Kiosk an der Dorotheenstraße und bedrohten den Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe. Gleichzeitig forderten sie ihn auf, das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Der Mitarbeiter übergab mehrere hundert Euro an die Täter, woraufhin die beiden zu Fuß in Richtung Erkrather Straße flüchteten.

Die Tatverdächtigen sind männlich und circa 1,70 Meter groß. Sie haben eine normale Statur und waren dunkel gekleidet. Sie trugen Skimasken und führten eine schwarze Schusswaffe mit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

