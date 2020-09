Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - 54-Jährige leicht verletzt

Kirrweiler (ots)

Aus Unachtsamkeit fuhr gestern Abend (07.09.2020, 18 Uhr) eine 54 Jahre alte Fahrzeugführerin in der Hauptstraße auf einen geparkten PKW und verletzte sich dabei im Brustbereich. Die Frau musste sich in ärztliche Hilfe begeben. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste.

