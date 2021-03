Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Tragischer Verkehrsunfall fordert zwei Tote und drei Verletzte

Celle (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sorgte heute Vormittag zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B 214 zwischen Ovelgönne und Wietze. Der 24 Jahre alte Fahrer eines PKW BMW befuhr die B 214 von Ovelgönne in Richtung Wietze. In Höhe Forsthaus Blum setzte er zum Überholen eines Lieferwagens an. Aus noch ungeklärter Ursache berührten sich beide Fahrzeuge, infolgedessen der BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein aus Richtung Wietze entgegenkommender Opel, besetzt zwei weiblichen Personen, fuhr frontal in die Beifahrerseite des BMW. Ein hinter dem Opel fahrender PKW Mazda (besetzt mit einer männlichen Person) prallte von hinten gegen den Opel. Der BMW flog anschließend über die Leitplanke und kam auf dem Radweg zum Stehen. Der 24-Jährige Mann sowie eine 33 Jahre alte Frau in dem Opel versterben noch an der Unfallstelle. Ob sie den Wagen geführt hat oder die Beifahrerin war, steht bislang nicht fest. Ein Rettungshubschrauber brachte die zweite Frau aus dem Opel (26 J.) schwer verletzt ins Krankenhaus. Sie konnte noch nicht befragt werden. Der Fahrer des Mazda (32 J.) erlitt, ebenso wie der Fahrer des Lieferwagens (65 J.), leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell