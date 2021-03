Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - 19-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und verursacht Verkehrsunfall

Celle (ots)

Beim Durchfahren einer Rechtskurve in Richtung Wohlenrode geriet am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr ein 19 Jahre alter VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn der K 39. Hier stieß der Ahnsbecker mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen, der von einer 49 Jahre alten Frau aus Eldingen geführt wurde. Nach dem Zusammenprall stieß der VW gegen einen Baum und kam quer auf der Gegenfahrbahn zu Stehen. Beide Fahrer hatten großes Glück; sie erlitten lediglich leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in fünfstelliger Höhe.

