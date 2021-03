Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dasselsbruch - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Mitfahrerinnen und einem flüchtigen Fahrzeugführer

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 03.45 Uhr hörten Anwohner im Kurvenbereich in der Ortsmitte (Dorfstraße, Kreuzung Bahnhofsweg) einen lauten Knall. Ein PKW Seat hatte die Dasselsbrucher Straße von Celle kommend befahren und war im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Straßenbäume geprallt. Zeugen hatten drei Personen, zwei junge Frauen und einen jungen Mann am Fahrzeug wahrgenommen. Vor Eintreffen der Polizei lief der Mann in Richtung eines Waldstücks davon. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei ihm um den mutmaßlichen Fahrzeugführer. Die beiden 19 Jahre alten Frauen aus Celle erlitten bei dem Unfall teils schwere Verletzungen und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Suche nach dem Fahrzeugführer mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief bislang negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell