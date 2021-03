Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Unfall beim Überholen

Celle (ots)

Ein Unfall auf der Landesstraße 280 ging gestern Abend für beide Beteiligte glimpflich aus. Zwei Fahrzeuge fuhren gegen 18.45 Uhr hintereinander von Unterlüß in Richtung Weihausen, als der 48 Jahre alte Fahrer des vorderen Fiat nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der hinter ihm fahrende Opelfahrer erkannte den Blinker seines Vordermanns zu spät und setzte zum Überholen an. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich, der 63-jahrige Überholer geriet ins Schleudern und überschlug sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

