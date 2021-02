Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Tankstelle

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 04.02.2021, 23.40 Uhr, drangen offensichtlich mehrere Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle in Koblenz-Güls, An der 416 ein.

Diese hebelten die Einkaufstür zum Verkaufsraum auf und machten sich sofort an dem eingebauten Tresor zu schaffen. Es gelang jedoch nicht, diesen zeitnah zu öffnen.

Bei dem Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Als Polizeibeamte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, hatten die Täter die Tankstelle bereits verlassen.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um entsprechende Hinweise. Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Bereich aufgefallen? Wurde der Pkw bei seiner Flucht bemerkt?

Hinweise bitte an: 0261-1032690.

