Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 28. Oktober 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Dettum: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mittwoch, 28.10.2020, gegen 06:45 Uhr

Ein 319-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Dettum und Schöppensetdt (Landesstraße 627) schwer verletzt worden. Demnach beabsichtigte er offenbar einen vorausfahrenden PKW eines 33-jährigen Fahrers zu überholen. Nach weiteren Erkenntnissen befand sich der Motorradfahrer bereits auf Höhe des Autos, als dieser nach links ausschert. Beim Versuch eine Kollision zu vermeiden geriet der Motorradfahrer mit seinem Krad in den angrenzenden Straßengraben und stürzte. Er wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.

