Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 28. Oktober 2020:

SalzgitterSalzgitter (ots)

Wendeburg: Abschleppfahrzeug aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Montag, 26.10.2020, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 27.10.2020, 07:55 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter die Tür eines zum Parken in der Teichstraße in Neubrück abgestellten Abschleppfahrzeugs auf. Aus dem Fahrzeug wurde verschiedenes Werkzeug sowie eine Sanitätstasche entwendete. Der Schaden beträgt zirka 5000 Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

