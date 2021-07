Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht

Speyer (ots)

Die Vorfahrt missachtet hat gestern um 17:11 Uhr eine 39-Jährige, die mit ihrem Leichtkraftrad die Kreisstraße 31 in Richtung Speyer befuhr. In Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 23 übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten LKW eines 59-Jährigen der von der Kreisstraße 23 nach links in Richtung Otterstadt abbiegen wollte. Die 39-Jährige stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro.

