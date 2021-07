Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche mit Gewinnversprechen

Römerberg (ots)

Als Mitarbeiter eines Verlags gab sich am Dienstag um 16:15 Uhr ein Betrüger gegenüber einer 74-Jährigen am Telefon aus. Er behauptete, dass der Verlag sein Jubiläum feiern würde und die Frau ausgelost worden wäre. Nähere Informationen nannte der Mann nicht, da das Gespräch beendet wurde. Vermutlich handelte es sich hierbei um die Betrugsmasche mit Gewinnversprechen, die in unterschiedlichen Varianten durchgeführt wird. Die Betrüger informieren ihre Opfer per Telefonanruf oder mittels E-Mail, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen haben. Doch vor der Gewinnübergabe sollen die vermeintlichen Gewinner eine Gegenleistung erbringen. Dabei kann es sich unter anderem um eine Bearbeitungsgebühr handeln oder um angebliche Kosten, die durch den Transport von Sachpreisen angefallen sind.

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell