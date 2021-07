Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 16-Jährige stürzt mit E-Roller

Speyer (ots)

Zu Fall kam am Dienstag um 16:45 Uhr eine 16-Jährige, die mit ihrem E-Roller in der Bahnhofstraße unterwegs war. Als sie in Höhe des Postplatzes auf den Bürgersteig fahren wollte, stürzte sie und zog sich hierbei Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

