POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.05.2021 für den LK Peine

Peine (ots)

Brand mehrere Rundballen

Peine, Hohenhameln, Stiegeweg, 05.05.2021, 16:00 Uhr

Am gestrigen Nachmittag gerieten aus bisher unbekannter Ursache insgesamt 45 Rundballen in Brand. Diese befanden sich auf einem Feld am Stiegeweg in Hohenhameln. Die Polizei geht davon aus, dass zurzeit unbekannte Täter die Ballen in Brand gesteckt haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

