POL-PDLU: Frankenthal - Raubdelikt am Bahnhof

Der 14-jährige Geschädigte befand sich mit zwei Freunden am 07.07.2021, gegen 15.30 Uhr, am Bahnhof im Wartebereich des Gleises 3, als er aus einer Gruppe von etwa 4 Personen angesprochen wurde und die Herausgabe seiner silbernen Halskette gefordert wurde. Als er dies verneinte, wurde er von zwei Personen an den Oberarmen gepackt und einer der beiden riss ihm die Kette vom Hals. Hiernach flüchtete die Tätergruppe in Richtung Fußgängerzone. Der Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt, der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Täter werden als etwa 14 bis 15 Jahre alt und männlich beschrieben, alle trugen Jogginghosen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

