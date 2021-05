Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Villingendorf, Lkrs RW) Gefährliche Schlüsselsuche auf der Autobahn

Villingendorf (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Montag gegen 13 Uhr auf der A81 auf einen gefährlichen Pfad gewagt und für Verunsicherung einiger Autofahrer gesorgt. Weil er auf der Fahrt Richtung Stuttgart einen Schlüssel verloren hatte, hielt der Biker auf dem Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Rottweil und der Neckarbrücke an und machte sich zu Fuß auf die Suche. Ein vorbeifahrender Autofahrer, der dies sah, rief die Polizei an und meldete das risikobehaftete Vorhaben. Eine Streife der Verkehrspolizei, die wenige Minuten später eintraf, sicherte den Standstreifen ab. Die Beamten fanden dabei auch den verlorenen Schlüssel und übergaben ihn dem Motorradfahrer. Sie belehrten den 24-Jährigen und wiesen auf die Gefährlichkeit einer solchen Aktion hin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell