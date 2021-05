Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Kreis Tuttlingen) Brennende Mülltonne (11.05.2021)

Balgheim (ots)

Eine brennende Mülltonne hat am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße auf den Plan gerufen. Ein Zeitungsausträger verständigte die Feuerwehr, da er eine vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte, in Brand geratene Mülltonne bemerkte. Diese brannte völlig ab, der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Wie die Tonne in Brand geriet, ließ sich nicht mehr feststellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell