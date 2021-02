Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen/ Adelhausen: Auto überschlägt sich - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mazda befuhr am Sonntag, 21.02.2021, gegen 14.40 Uhr, eine 27 Jahre alte Frau die L 139 von Maulburg kommend in Richtung Adelhausen. Im Bereich der letzten Rechtskurve vor dem Ortseingang Adelhausen überholte die 27-jährige zwei Kleinkrafträder. Als sie nach dem Überholvorgang wieder nach rechts einscheren wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam dabei von der Fahrbahn ab. Infolge dessen fuhr sie in einen angrenzenden Seitengraben und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich, prallte an eine Betonplatte eines Regenwasserschachtes und wurde zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Die junge Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6500 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell