Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall mit Rettungswagen im Einsatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichen Sachschaden kam es am Dienstag, 23.02.2021, gegen 12.50 Uhr, auf der Römerstraße an der Abbiegung zum Jakob-Kaiser-Weg. Die Römerstraße befuhr ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Toyota und beabsichtigte an der Einmündung des Jakob-Kaiser-Weges, nach links abzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit einem überholenden Rettungswagen. Dieser befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschalten. Der Autofahrer verletzte sich leicht bei dem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

