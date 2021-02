Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 89-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Dienstag, 23.02.2021, in Lörrach bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen 10:45 Uhr war es zum Zusammenstoß an der Ecke der Siedlungsstraße zur Brombacher Straße gekommen. Eine 35-jährige Autofahrerin wollte in die bevorrechtigte Brombacher Straße einbiegen. Sie kollidierte mit der Fahrradfahrerin, die auf dem dortigen Rad- und Fußweg von rechts an die Einmündung herangefahren kam. Dadurch stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 600 Euro.

