Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Kreis Tuttlingen) "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Wertsachen (06.05.2021)

Aldingen (ots)

Zu verschiedenen Betrugsversuchen durch "falsche Polizeibeamte" ist es bereits am Donnerstag, 6. Mai, in Aldingen gekommen (wir berichteten). Während viele der Angerufenen den Betrug durchschauten, kamen die Täter vormittags gegen 10 Uhr bei einer älteren Dame zum Erfolg. Ein Anrufer, der sich als "Polizeibeamter des Polizeireviers Spaichingen" ausgab, ging nach bekannter Masche vor. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft der Frau eingebrochen worden sei und deshalb ihre Wertsachen gesichert werden müsse. Dem Anrufer gelang es, die ahnungslose Frau einzuwickeln. Kurz nach dem Telefonat klingelte es an ihrer Haustüre in der Straße "Im Eigenleh" und die gutgläubige Frau übergab dem angeblichen Polizisten Wertsachen im Wert von ein paar tausend Euro. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre jung, 180 cm groß, nach hinten gekämmte und zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene, braune Haare, die teilweise grau meliert waren. Der Mann trug dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen der beschriebene Mann aufgefallen ist, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen, Telefon 07721 601-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen und gibt folgende einfache Tipps, wie man sich vor diesen Betrügereien schützt:

Notieren Sie im Zweifel immer den Namen und die Dienststelle des Anrufers. Suchen sie dann die Telefonnummer der Dienststelle im Telefonbuch und rufen Sie dann zurück.

Die Polizei fragt am Telefon nie nach Ihren persönlichen Daten oder möchte wissen, ob Sie Wertsachen oder Bargeld im Haus haben.

Polizisten nehmen niemals Ihr Bargeld oder Wertsachen in Empfang und beauftragen auch keine anderen Personen damit.

Werden Sie hellhörig, wenn Fremde oder auch angebliche Verwandte am Telefon nach Geld und Wertsachen fragen.

Weitere Hinweise finde man im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell