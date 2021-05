Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Geparkten Ford beschädigt - Zeugen gesucht (07.05.2021)

Singen (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter beim Ausparken am vergangenen Freitag, 7. Mai an einem Ford Kuga verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr. In diesem Zeitraum parkte der Ford-Fahrer seinen Pkw zunächst auf dem Real-Parkplatz in der Georg-Fischer-Straße und dann im Parkhaus "Im Gabrinus", sodass beide als Tatort in Frage kommen. An dem beschädigten Auto konnten rote Lackspuren festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um ein rotes handeln dürfte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen (07731/888-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell