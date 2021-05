Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Kreis Tuttlingen) Vandalismus an Notrufsäule (09.05.2021)

Denkingen (ots)

Eine Notrufsäule der "Björn-Steiger-Stiftung" an der Landesstraße 433a zwischen Denkingen und Klippeneck haben Unbekannte am Sonntag beschädigt. Die unbekannten Täter rissen die Säule aus ihrer Verankerung und warfen sie zehn Meter tief einen Abhang hinunter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Vandalen machen können, sich bei der Polizei in Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell