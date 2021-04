Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zeugin meldet Raser in der Parkstraße ++ Sachbeschädigung an Schulen ++ Unfallfahrer flüchtet

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Zeugin meldet Raser in der Parkstraße

Eine aufmerksame Zeugin meldete gestern Abend (08.04.2021), um 22:28 Uhr mehrere Autos, die offenbar über die Parkstraße rasten. Im Bereich des Parkdecks in der Schwalheimer Straße trafen die Ordnungshüter gleich mehrere Autos an, die der sogenannten Tuner- und Poser-Szene zuzuordnen sind. Die Beamten stellten die Personalien fest und erteilten Platzverweise.

Friedberg: Sachbeschädigung an Schulen

Zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch (07.04.2021) und 07:00 Uhr am Donnerstag (08.04.2021) überkletterten Unbekannte offensichtlich den Zaun des Schulgeländes in der Saarstraße. Dort beschädigten die Unbekannten eine Stellwand und setzten eine Holz-Tischgarnitur in Brand. Der Schaden beläuft sich auf 320 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Adolf-Reichwein-Schule aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Unfallfahrer flüchtet

Rund 1.000 Euro wird der Schaden an einem VW Tiguan kosten, den ein Unbekannter verursachte. Der VW parkte zwischen Freitag (02.04.2021), 10:00 Uhr und Samstag (03.04.2021), 08:00 Uhr auf dem Hof- und Parkplatzbereich der Schulstraße 1. Der Unfallfahrer touchierte den Tiguan an der Fahrertür. Hinweise, zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell