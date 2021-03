Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw auf Parkplatz angefahren, Geschädigter gesucht

Steinfurt (ots)

Auf dem Parkplatz des Finanzamtes an der Straße Uphof ist am Dienstag (17.03.21) in der Mittagszeit ein Pkw beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, meldete sich aber später bei der Polizei in Ibbenbüren. Diese sucht nun nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs. Dabei handelt es sich um ein wahrscheinlich dunkles Auto, das in der Nähe der Parkplatz-Ausfahrt abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Kratzer an der Fahrertür. Nähere Angaben zum gesuchten Pkw gibt es nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die vom Unfall etwas mitbekommen haben, sowie insbesondere nach dem Geschädigten. Die Wache in Ibbenbüren ist zu erreichen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell