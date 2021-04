Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gedern: Wohnhausbrand

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (7.4.21) kam es im Gederner Stadtteil Steinberg zum Brand eines Wohnhauses, in dessen Rahmen das Gebäude erheblich beschädigt wurde. Anwohner hatten Feuerwehr und Polizei kurz nach 1.30 Uhr verständigt. Der einzige Bewohner blieb unverletzt. Das Gebäude in der Kirchhofsecke ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren, sechsstelligen Bereich anzusiedeln sein.

Brandursachenermittler der Polizei werden heute ihre Arbeit vor Ort aufnehmen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

