Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - geklärter Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 10.07.2021 um 04:13 Uhr meldete die Mutter des Geschädigten, dass das Fahrrad ihres Sohnes im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal gerade von 3-4 Jugendlichen entwendet worden sei. Diese seien in Richtung einer Tankstelle in der Mahlastraße weggelaufen. Auffällig am Fahrrad der Marke "Rockrider" sei der fehlende Sattel. Auf der Anfahrt der eingesetzten Streifen konnten zwei Jugendliche samt Fahrrad angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Fahrrad stimmte mit der Beschreibung der Geschädigten überein. Einer der beiden, ein 22-jähriger Mann aus Beindersheim, gab auf Nachfrage an, dass er das Fahrrad von einem Freund ausgeliehen habe, konnte allerdings weder Angaben über den vollständigen Namen, noch über die Wohnanschrift des Freundes machen. Sein Begleiter, ein 17-jähriger Frankenthaler, habe nichts mit dem Ganzen zu tun. Gegen den 22-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahl gefertigt. Das Fahrrad wurde durch die Polizeibeamten an die Mutter des Geschädigten ausgehändigt.

