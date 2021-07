Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Tegernau: Einbrüche in drei Firmengebäude

Freiburg (ots)

Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 05/06.07.2021, Zutritt in ein Friseurgeschäft im Mühlebächle. Der Verkaufsraum wurde betreten, jedoch wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Offensichtlich hatte der oder die Täter es auf Bargeld abgesehen, welches aber keines im Geschäft vorhanden waren. Am Fenster entstand Sachschaden. Im gleichen Zeitraum wurde auch in ein Geschäft für Landmaschinen und in eine Holzwerkstatt in der Tegernauer Ortsstraße eingebrochen. Auch hier wurde nichts gestohlen. Es bleibt zu vermuten, dass die Täterschaft im Büro nach Wertgegenstände suchten, da etliche Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den oben genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell