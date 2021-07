Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach

Gemarkung Efringen-Kirchen // Weil am Rhein: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung auf der Autobahn A 5 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Mann fuhr am Sonntag, 04.07.2021, gegen 22.20 Uhr, mit seinem Pkw, Daimler-Benz, Farbe Schwarz, mit etwa 180 Stundenkilometer auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A 5 in Richtung Süden. In Höhe der Anschlussstelle Efringen-Kirchen soll ihm ein Pkw, Marke BMW, Farbe Weiß, mit französischem Kennzeichen, so dicht aufgefahren sein, dass er die Scheinwerfer von dem BMW nicht mehr sehen konnte. Der Daimler-Benz-Fahrer wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Der Fahrer des BMW habe zu dem Daimler-Benz aufgeschlossen und auf gleicher Höhe hat dieser sein Fahrzeug wohl plötzlich nach rechts gezogen. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Daimler-Benz-Fahrer auf den Standstreifen aus. An der Anschlussstelle Weil am Rhein verließ der Daimler-Benz-Fahrer die Autobahn und musste dort an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des BMW hielt neben dem Daimler-Benz, dessen Beifahrer stieg aus und trat gegen das Heck des Daimler-Benz. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des Daimler-Benz verfolgte den BMW noch, verlor das Fahrzeug aber in Friedlingen aus den Augen. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere wird ein Verkehrsteilnehmer gesucht, welcher über Notruf, fast zur gleichen Zeit, einen Vorfall auf der gleichen Strecke mit einer Beteiligung eines weißen BMW mit französischem Kennzeichen meldete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell