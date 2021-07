Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadtkreis Freiburg/ Freiburg-Mooswald: Sperrmüll gerät in Gemeinschaftskeller in Brand - keine Verletzte

Freiburg (ots)

Am 05.07.2021, gegen 15:40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Rauchentwicklung konnte von einer Bewohnerin festgestellt werden, welche sogleich den Notruf absetzte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Bei dem Brand entstand nach bisherigem Sachstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell