Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 16. Februar 2021, zwischen 12.30 Uhr und 16.40 Uhr, kam es in der Gartenstraße im Bereich einer dortigen Baustelle zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossen PKW zwei Geldbörsen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Lastrup- Rauchentwicklung

Am Dienstag, 16. Februar 2021, gegen 15.00 Uhr, rückten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrkräfte zu einem Wohngebäude in der Blumenstraße aus. In einer Wohnung brannte der Inhalt eines Kochtopfes an und verursachte eine größere Rauchentwicklung. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Die freiwillige Feuerwehr Lastrup war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Ferner war vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort.

