Polizei Aachen

POL-AC: Pkw nach Beschleunigungsrennen beschlagnahmt

Aachen (ots)

Eine Zivilstreife hat in der vergangenen Nacht (03.02.21, 01.00 Uhr) einen mit fünf Personen besetzten Pkw angehalten, der mit deutlich über 100 km/h auf der Wilhelmstraße stadtauswärts unterwegs war. Den Polizisten war der Wagen schon am Kaiserplatz aufgefallen, als er mit laut aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen beschleunigte. Die Beamten konnten den Pkw an der Ecke Theaterstraße schließlich anhalten. Der Fahrer, ein 18-jähriger Mann aus Aachen, ist erst seit Januar 2020 im Besitz eines Führerescheins. Er wollte vor Ort keine Angaben zur Sache machen.

Neben dem Führerschein wurde auch das Fahrzeug - ein Leasing-Wagen - als Tatmittel beschlagnahmt. Ein Verfahren wegen Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht.

Info: Auch ein einzelner Fahrzeugführer kann ein illegales Rennen durchführen. Laut §315d StGB macht sich auch derjenige strafbar, der sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell