POL-AC: Polizei informiert nach verdächtiger Situation an einer Schule

Ein Vorfall an der katholischen Grundschule in der Luisenstraße letzten Mittwoch (27.01.2021) sorgt aktuell für Unruhe bei Lehrern, Eltern und Kindern. Ein Betreuer sprach eine bislang unbekannte männliche Person am Eingangstor zur Schule an. In gebrochener deutscher Sprache gab dieser ihm gegenüber an, dass er einen Jungen abholen wolle. Da er den Mann nicht zuordnen konnte und nur der Vorname des Jungen bekannt war, wies er ihn zurück. Der Mann entfernte sich daraufhin. Die Schule verständigte aus Sorge die Polizei und informierte weitere Schulen über den Vorfall.

Die Kriminalpolizei trifft alle derzeit möglichen Maßnahmen, die Identität des bislang unbekannten Mannes festzustellen. So ist mittlerweile bekannt, dass der Mann mit einem Pkw mit belgischem Kennzeichen anreiste und dieses Fahrzeug regelmäßig im dortigen Bereich parken soll. Die Ermittler gehen momentan eher davon aus, dass er im dortigen Bereich einer möglichen Tätigkeit nachgeht, konnte ihn bislang jedoch nicht antreffen und zum Sachverhalt befragen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht kein Anfangsverdacht einer Straftat. Jedoch nimmt die Polizei die Sorgen der betroffenen Kinder, Eltern und Lehrer sehr ernst. Das zuständige Fachkommissariat KK 12 bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0241 - 9577 / 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Telefonnummer 0241 - 9577 / 34210 zu melden.

