POL-BO: Nach aktuellen Trickdiebstählen im Bochumer Osten: Polizei warnt vor "Falschen Telekom-Mitarbeitern"

Bochum (ots)

Im Bochumer Osten werden aktuell sogenannte "Falsche Telekom-Mitarbeiter" gemeldet: Die Unbekannten geben sich als Angestellte der Telekom aus und verschaffen sich unter dem Vorwand von Wartungs- und Reparaturarbeiten Zutritt zu Privatwohnungen, um dort Wertsachen zu erbeuten!

Dieser Trickbetrug-Masche ist auch am gestrigen Montag, 19. April, ein betagtes Ehepaar aus Bochum-Langendreer zum Opfer gefallen. Ein angeblicher Telekommitarbeiter klingelte gegen 12.30 an der Haustür der Senioren (beide 84 Jahre), um Anschlüsse an den Fernsehgeräten zu überprüfen. Während der Trickbetrüger die Geschädigten an ihren TV-Geräten beschäftigte, konnte ein zweiter Täter unerkannt in die Wohnung gelangen und die Räume ungestört nach Wertgegenständen durchsuchen. Die Kriminellen erbeuteten in diesem Fall Schmuck.

Nach bisherigen Ermittlungsstand sind die beiden Tatverdächtigen männlich, Mitte 30 und sowohl zivil als auch mit Telekomjacke bekleidet.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte (KK 13) ermittelt nun in dem Fall und sucht weitere mögliche Opfer und Zeugen. Wer Hinweise zu den Männern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

So unterschiedlich die Geschichten der Kriminellen auch sind - sie sind glaubhaft und ihr schauspielerisches Talent ist erschreckend gut!

Deshalb appelliert die Polizei ausdrücklich: "Lassen Sie fremde Personen nicht in ihre Wohnung. Fordern Sie angebliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Telekom, Stadtwerke etc. auf, sich auszuweisen. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter "110"!

Bitte warnen Sie Ihre Familie, Ihre Bekannten und Ihre Nachbarn.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Expertinnen und Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040).

Weitere Infos zu verschiedenen Maschen und wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/weitere-straftaten-bei-denen-senioren-im-fokus-stehen

