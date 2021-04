Polizei Bochum

POL-BO: Zivilpolizisten nehmen aggressiven Autofahrer (40) in Gewahrsam

Bochum-Wattenscheid (ots)

Aus einem fahrenden Auto heraus schrie ein 40-jähriger Bochumer zwei Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps an. Die Beamten kontrollierten den aggressiven Mann daraufhin und nahmen ihn schließlich vorübergehend in Gewahrsam.

Der Vorfall spielte sich am Montag, 19. April, gegen 13.25 Uhr an der Bushaltestelle August-Bebel-Platz in Bochum-Wattenscheid ab. Die Beamten waren wegen eines anderen Einsatzes vor Ort, als sich der 40-jährige Autofahrer mit geöffneter Seitenscheibe unvermittelt näherte, wild gestikulierte und etwas in Richtung der Polizisten schrie.

Die Beamten stoppten den Fahrer daraufhin und unterzogen ihn einer Polizeikontrolle. Dabei verhielt sich der polizeibekannte Bochumer durchweg unkooperativ und zog die Maßnahme ins Lächerliche. Da die Beamten den begründeten Verdacht hegten, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, boten Sie ihm einen freiwilligen Drogenvortest an. Diesen lehnte er ab, weshalb die Polizisten ihn mit auf die Wache nahmen, wo ihm ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnahm. Zur Gefahrenabwehr stellten die Beamten die Autoschlüssel des aggressiven Bochumers sicher.

Beim Herausgehen spuckte der 40-Jährige schließlich vor die Tür der Polizeiwache und versuchte, davonzurennen. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten vorläufig in Gewahrsam.

Die Ermittlungen gegen den Bochumer dauern an.

