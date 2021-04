Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Hemer (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen Mittag, wurde eine 63-jährige Iserlohnerin Opfer eines Geldbörsendiebstahls in einem Supermarkt an der Elsa-Brandström-Straße. Sie stellte den Diebstahl ihrer Geldbörse an der Kasse fest, als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte.

Sachdienliche Hinweise zu den vermeintlichen Dieben nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell