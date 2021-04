Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitenter Ladendieb

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 18 Uhr, steckte ein 44-jähriger Ladendieb in einem Supermarkt an der Ziegelstraße diverse Alkoholika in seine Jackentaschen. Nachdem er den Kassenbereich - ohne zu bezahlen - verlassen hatte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Da er bei ansprechen flüchten wollte, kam es zu einem Handgemenge und der Plettenberger wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei händigte dem Geschädigten das Diebesgut wieder aus, der Dieb erhielt einen Platzverweis und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell