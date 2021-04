Polizei Bochum

Witten

Seniorin (85) auf Gehweg angefahren - Kleiner Junge fährt auf Kinderfahrrad mit Stützrädern davon

Witten (ots)

"Junger Radfahrer fährt lebensältere Fußgängerin an und flüchtet!"

Nach diesem Funkspruch machte sich eine Streifenwagenbesatzung der Wittener Polizei am gestrigen 19. April auf den Weg zum Ausgangspunkt der Unfallflucht: der Gehweg an der Ardeystraße 27.

Nach bisherigem Ermittlungstand war dort eine Seniorin (85) gegen 12.45 Uhr in Richtung Johannisstraße unterwegs.

Wenige Meter vor dem Bushaltestellenhäuschen wurde die Frau von dem Radfahrer überholt. Direkt danach verspürte die Fußgängerin einen stechenden Schmerz im Bein und sah, wie Blut an ihrem Knöchel herunterlief. Erst danach bemerkte die Wittenerin, dass sie von einem kleinen Jungen angefahren worden ist, an dessen Fahrrad sich noch Stützräder befinden. Das Kind hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Johannisstraße fort.

Nachdem eine Rettungswagenbesatzung die Seniorin zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht hat, trafen die Polizisten an der Bushaltestelle auf einen Augenzeugen.

Nach Angaben des Witteners ist der Junge, der eine Wolljacke trug, circa drei bis fünf Jahre alt und hat braune lockige Haare. Das Kind wurde von einem circa acht Jahre alten Jungen begleitet, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war.

Das Bochumer Verkehrskommissariat beschäftigt sich mit diesem Verkehrsunfall und bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise.

