Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Grabschänder suchen Südfriedhof auf - Diverse Kupferteile entwendet

Herne (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15. April (Mittwoch/Donnerstag) kam es auf dem an der Wiescherstraße in Herne gelegenen Südfriedhof zu umfangreichen Kupferdiebstählen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand machten sich noch unbekannte Kriminelle an circa 30 Grabstätten zu schaffen. In den Bereichen 17 und 28 entwendeten sie Grablichter sowie Buchstaben, die an den Grabsteinen befestigt waren.

Auch in der folgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag lebten die Grabschänder ihre kriminelle Energie auf dem Südfriedhof weiter aus - jetzt im Bereich 26. Auch hier suchten sie diverse Gräber auf und entwendeten erneut Gegenstände aus Kupfer.

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8505 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

