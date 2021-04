Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Täter ergreifen nach Hundegebell die Flucht

Bochum (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der gestrigen Sonntagnacht, 18. April, in eine Erdgeschosswohnung in der Bochumer Innenstadt eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus im Bereich des Springerplatzes.

Allerdings verließen die Unbekannten kurze Zeit später den Tatort unverrichteter Dinge - vermutlich wurden sie vom Bellen eines Hundes, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, verjagt. Dieser hatte gegen 2 Uhr lautstark angeschlagen.

Als die Bewohner gegen 7 Uhr morgens die aufgebrochene Wohnungstür bemerkten, alarmierten sie die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell