Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Poolwasser sorgt für Fischsterben

Freiburg (ots)

In Jestetten hat in den Volkenbach geflossenes Poolwasser am Samstag, 08.08.2020, für ein Fischsterben gesorgt. Um die Mittagszeit wurde der Vorfall bei der Polizei gemeldet. Wegen eines Schadens am Pool hatte ein Mann das mit Chlor versetzte Wasser in ein Abwasserbehältnis laufen lassen, über dessen Abfluss dieses in den Volkenbach gelangte. Das wurde sofort gestoppt, als man darauf aufmerksam wurde. Ein Zeuge rettete ein Teil des Fischbestandes in einen Brunnen, jedoch verendeten mehrere Bachforellen. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Poolwasser mit Chlor darf nicht über die Oberflächenentwässerung, sondern muss über die Abwasserleitungen des Hauses entsorgt werden.

