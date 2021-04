Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin (18) kommt von Fahrbahn ab

Herne (ots)

Am gestrigen Sonntag (18. April), gegen 7.30 Uhr, kam es in Herne zu einem schweren Alleinunfall.

Eine 18-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf der Berliner Straße in Richtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof.

Nach bisherigem Stand touchierte sie in Höhe einer Tankstelle mit einem Rad einen Bordstein an einer Querungshilfe. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Sie musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

